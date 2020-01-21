اكتمال بناء أطول نفق مترو تحت البحر في الصين

انتهت مقاطعة شاندونج شرقي الصين، من عملية بناء أطول نفق مترو تحت البحر في البلاد، في مدينة تشينجداو الساحلية بالمقاطعة.وقال كبير مهندسي المشروع من مجموعة سكك الحديد الصينية، الشركة المسؤولة عن البناء، "وانج تسي لي"، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن النفق يبلغ طوله 5.4 كيلومتر ويربط بين محطتين ضمن مشروع مترو الأنفاق رقم 8 في تشينغداو، موضحا أن الجانب الشرقي للنفق حفر بواسطة طريقة الدرع الطيني بينما تم حفر الجانب الغربي بأسلوب التعدين.وأضاف: " اتخذنا تدابير متعددة لتجنب انفجار الماء والطين ومن بينها استخدام الذراع الروبوتية، مشيرا إلى أن النفق الجديد يعد أطول نفق للمترو تحت البحر في الصين، حيث يتجاوز النفق عبر البحر خط مترو الأنفاق رقم 1 في تشينغداو والذي يبلغ طوله 3.4 كيلومتر تحت البحر.