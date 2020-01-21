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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدريبات «روسية - سورية» مشتركة في طرطوس

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذت القوات المسلحة الروسية والسورية في ميناء طرطوس، تدريبات مشتركة على حماية النشاط الاقتصادي الدولي في البحار.

ونقلت القنوات الرسمية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن قائد التدريبات المشتركة ألكسندر يولداشيف للصحفيين أمس الاثنين، أن أكثر من ألفي عسكري إضافة إلى 7 سفن وزوارق شاركوا في التدريبات، التي جرت في الفترة بين 18 و20 يناير الجاري.

وتدربت طواقم سفن البحرية السورية على البحث عن الألغام في محيط ميناء طرطوس، بينما كانت طواقم منظومات "بانتسير- إس" الصاروخية المدفعية للدفاع الجوي تغطي السماء في المنطقة الساحلية.

وقامت وحدة روسية سورية مشتركة لقوات رجال الضفادع البشرية الضاربة، بتحييد مجموعة من رجال الضفادع البشرية تابعة للإرهابيين المفترضين.

كما تدرب أفراد من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات السورية على تنفيذ إجراءات حماية ومراقبة وتفتيش.

وكانت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية السورية، نفذت الشهر الماضي تدريبات مشتركة في البحر المتوسط انطلاقا من قاعدة "طرطوس" البحرية الروسية.

وكانت القاعدة التي يحتضنها ميناء طرطوس، وقعت موسكو ودمشق عام 2017 اتفاقا يقضي ببقائها مدة 49 عاما.

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