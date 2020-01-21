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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت لجنة الصحة بمدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص إصابة 15 موظفا طبيا في المدينة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV)، بالإضافة إلى حالة واحدة مشتبه بها.

وذكرت اللجنة، في بيان اليوم، أن أحد المرضى الـ(16) في حالة حرجة بينما الباقون في حالة مستقرة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبي يحتل موقع الصدارة في الوقاية من الوباء ومكافحته، وأن المستشفيات المحلية كثفت جهودها للسيطرة على العدوى داخل المستشفيات وحماية الموظفين الطبيين وعززت المراقبة الروتينية، مع خضوع الحالات المشتبه بها للاختبارات وتلقيها العلاج في الوقت المناسب.

وكان فريق من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الوطنية الصينية للصحة، أكد انتقال فيروس "2019-nCoV" من شخص لآخر ووجود حالات عدوى بين الطاقم الطبي.

وأنشأت مدينة ووهان مقرا رئيسيا للسيطرة على الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد وعلاجه، حيث يترأس المقر عمدة المدينة ويتكون من 8 مجموعات تشمل أجهزة مسؤولة عن الاستجابة للطواريء والمواصلات والعلاج الطبي والسيطرة على تفشي الأوبئة.

وأوصت لجنة الصحة بالمدينة، بأنه يتعين على المقر تشكيل فريق طبي يقوم بعلاج كل مريض مصاب في حالة خطيرة، وتقليل التجمعات العامة أو إلغائها، واتخاذ إجراءات مثل إغلاق الأسواق ذات الصلة بالمرض والسيطرة على تدفق الحيوانات البرية، ومراقبة درجة حرارة الجسم في المطارات ومحطات السكك الحديدية وأرصفة الموانيء.

كما سيكون المقر مسؤولا عن نشر أحدث المعلومات والتطورات بشأن الوقاية والسيطرة على تفشي الأوبئة، ونشر معلومات الوقاية لازالة المخاوف الاجتماعية إلى أقصى حد.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم الإبلاغ عن نحو 224 حالة حتى الآن بينهم 14 في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، وخمسة في العاصمة (بكين) و198 في "ووهان" بوسط البلاد، فيما تم تأكيد حالة وفاة رابعة مرتبطة بالفيروس.

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