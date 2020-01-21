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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصدر: قتيلان من قيادات «الحوثي» في نهم اليمنية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 08:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت مصادر يمنية عسكرية في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بأن ما يسمى "كتيبة الموت" التابعة للحوثيين سلمت لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر جماعة الحوثي.

وأكدت المصادر، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الثلاثاء، أن بقية عناصر الكتيبة الحوثية سلموا للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، في محور ميمنة نهم، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.

وأتت تلك الضربة القاسمة الحوثية في نهم، بعد أن حقق الجيش اليمني انتصارات عديدة على تلك الجبهة، إذ أعلن أمس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية -في بيان- أن "الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة الحوثيين، لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الحوثيين".

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الحوثيين في نهم.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق، تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الحوثيين في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

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