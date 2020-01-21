الثقافة تعرض 4 أفلام هادفة للأطفال بالمحافظات

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، أربعة أفلام هادفة في عدد من المواقع الثقافية، تفعيلا لنشاط نادي سينما الأطفال ونشر الوعي الثقافي والاهتمام بالطفل، خلال الأيام المقبلة.وتقرر عرض فيلم "كليم الله" في قصر ثقافة أسوان، قصر ثقافة العقاد، بيت ثقافة الدلنجات، بيت ثقافة السنبلاوين، مركز الإبداع بدمنهور، قصر الطفل بخور عواضه ومكتبة درة النيل.وتدور أحداث الفيلم حول قصة حياة النبي موسى عليه السلام الذي لقب بـ"كليم الله موسى"، وتبدأ أحداثه من قبل ميلاد موسى عليه السلام، ويتناول العمل تلك الفترة من الزمن كمدخل لبداية مرحله جديدة من الظلم والتي عادة تأتى قبل نزول نبي أو رسول.كما يعرض الفيلم الأمريكي "الغابة" "The forest" الذي تم إصداره في الولايات المتحدة عام 2016، في بيت ثقافة الدلنجات، قصر ثقافة السباعية، مركز الإبداع بدمنهور وقصر الطفل بالمنصورة.وتدور قصة الفيلم حول غابات "أوكيغارا" غابة الانتحار، وهو من أفلام الرعب الجميلة للفئة العمرية فوق 13 عاما.ويعرض أيضا فيلم آخر بعنوان "يوميات الأستاذ سحلاوي" فى كل من بيت ثقافة الدلنجات، قصر ثقافة أدندان بأسوان، مركز الإبداع بدمنهور وقصر ثقافة نعمان عاشور.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي مصري يتناول شخصية سحلاوي عالم طبيعة ومغامر يجوب أنحاء مصر ليؤلف كتابا عن الحيوانات والطيور المصرية، والعمل من تأليف هيثم خليل والأداء الصوتي لمعوض إسماعيل وعلاء الحريري وإيمان، والموسيقي شريف نور.أما الفيلم الرابع فبعنوان "حكايات فوانيس" هو فيلم كرتون يتكون من حلقات مختلفة تعلم الطفل القيم الأخلاقية والإسلامية لدى أطفالنا، ومن المقرر عرضه بقصر ثقافة كلابشة، مكتبة السلام، مركز الإبداع بدمنهور وقصر ثقافة نعمان عاشور.