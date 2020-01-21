رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: كثرة الأحلام والكوابيس جرس إنذار للإصابة بـ«شلل الرعاش»

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:32 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
أثار الفنان يوسف فوزي تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره الأخير في أحد الحوارت وهو مصاب بمرض «الشلل الرعاش»، حيث تصدر فوزي عمليات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لأنه من الفنانين الذين أبداعوا في كافة الأدوار سواء الكوميدية أوالدرامية.

وعن المرض الذي أصيب به الفنان يوسف فوزي، والذي يطلق عليه «باركنسون» أو «الشلل الرعاش» نرصد في هذا التقرير الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا والعلاجات المناسبة لهذا المرض.


إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأة

كشفت دراسة حديثة عن مجموعة من الفروق والاختلافات في علاقة مرض «باركنسون» أو «الشلل الرعاش» بكل من الرجل والمرأة.

وتبين الدراسة، أن الرجل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من المرأة بمقدار الضعف، بينما تتطوّر أعراضه بسرعة لدى النساء عند الإصابة به، وكانت أدلة بحثية عديدة قد لفتت الانتباه إلى وجود اختلاف في الأعراض بين الجنسين.

الأعراض التي تنذر بالإصابة بـ«الشلل الرعاش»
- صعوبة جذب الأشياء
فإذا كنت تحاول الإمساك بشئ ما وتجد صعوبة في الإمساك بها بإحكام، فهذه علامة من العلامات الخطره لمرض «الشلل الرعاش».

- هزّة اليد
تعد من العلامات الأساسية المثيرة للقلق الهزّة اللاإرادية من اليد أو الأصابع عندما لا ترغب في تحريكها إلى جانب هزّة الفك.

- تغير الصوت
يلاحظ كثير من المصابين بالشلل الرعاش أن صوتهم قد أصبح أكثر نعومة وبطئًا، ويحدث ذلك نتيجة ضعف العضلات المستخدمة أثناء التحدّث.

- الكوابيس والهواجس
فمن العلامات التى تخبرك بخطر الأصابة بـ«شلل الرعاش»، كثرة الأحلام والكوابيس، بالإضافة إلى الهواجس.

الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض الشلل الرعاش
أوضح الباحثون أن السبب وراء مرض الشلل الرعاش غير معروف حتى الآن، ولكن هناك بعض الأسباب التى قد تلعب دورًا هامًا فى الإصابة بالشلل الرعاش وهى:

- الجينات الوراثية
قام عدد من الباحثون بتحديد بعض الطفرات الجينية التي يمكن أن تسبب مرض الشلل الرعاش، ولكن هذا السبب غير شائع إلا في حالات نادرة مع العديد من أفراد الأسرة المتضررين من مرض الشلل الرعاش.

- العوامل البيئية
فالتعرض لبعض السموم أو العوامل البيئية من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش فيما بعد، ولكن الخطر قليل نسبيًا.

الوقاية من خطر الأصابة بـ«الشلل الرعاش»
أظهرت بعض البحوث أن ممارسة التمارين الرياضية الهوائية قد تُقلل من خطر داء باركنسون، لذا ينصح الأطباء بضرورة المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.

وقد أظهرت بعض البحوث الأخرى أن الأشخاص الذين يَتناولون الكافيين، الذي يوجد في القهوة والشاي والكولا، قليلًا ما يصابون بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لا يشربونه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المبيدات الحشرية تزيد من خطر الإصابة بالشلل الرعاش

المبيدات الزراعية تسبّب مرض باركنسون

دراسة: مرضى السكر الصغار أكثر عرضة للإصابة بالشلل الرعاش

الملاكمة والمصارعة تزيد خطر الإصابة بالشلل الرعاش

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

الشرطة السودانية: 7 قتلى فى انفجار قنبلة داخل حفل زفاف بالخرطوم

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

منذ حوالي 4 ساعات

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

منذ يوم

أول تصريح من الأمير هارى بعد تخليه عن واجباته فى القصر الملكى

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحذير هام من «الموارد المائية» لتجنب أضرار سقوط الأمطار

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

إصابة 15 موظفا طبيًا بفيروس «كورونا» الجديد في الصين

اليابان تتخذ إجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا»

للحفاظ على بشرتك من التوتر.. تناول هذه الأطعمة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

منوعات

صلاح «2013-2020».. 3 صور تكشف الفارق الهائل

اليوم موعد أفريقيا مع المونديال.. وآمال بتجنب كوت ديفوار

«الصحة البريطانية» تكشف طريقة جديدة لعلاج سرطان عنق الرحم

شخصان يضعان الأرض بين قطعتى خبز ويحولانها إلى شطيرة

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

الثقافة تعرض 4 أفلام هادفة للأطفال بالمحافظات

«الأشرطة الكتابية فى العمائر الإسلامية» أمسية ببيت المعمار المصرى

«بوسعى أن أقول» للعامرى.. القصيدة إذ تصوّر تضادات الحياة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام