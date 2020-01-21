دراسة: كثرة الأحلام والكوابيس جرس إنذار للإصابة بـ«شلل الرعاش»

أثار الفنان يوسف فوزي تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره الأخير في أحد الحوارت وهو مصاب بمرض «الشلل الرعاش»، حيث تصدر فوزي عمليات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لأنه من الفنانين الذين أبداعوا في كافة الأدوار سواء الكوميدية أوالدرامية.وعن المرض الذي أصيب به الفنان يوسف فوزي، والذي يطلق عليه «باركنسون» أو «الشلل الرعاش» نرصد في هذا التقرير الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا والعلاجات المناسبة لهذا المرض.إصابة الرجل بالشلل الرعاش ضعف إصابة المرأةكشفت دراسة حديثة عن مجموعة من الفروق والاختلافات في علاقة مرض «باركنسون» أو «الشلل الرعاش» بكل من الرجل والمرأة.وتبين الدراسة، أن الرجل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض من المرأة بمقدار الضعف، بينما تتطوّر أعراضه بسرعة لدى النساء عند الإصابة به، وكانت أدلة بحثية عديدة قد لفتت الانتباه إلى وجود اختلاف في الأعراض بين الجنسين.الأعراض التي تنذر بالإصابة بـ«الشلل الرعاش»- صعوبة جذب الأشياءفإذا كنت تحاول الإمساك بشئ ما وتجد صعوبة في الإمساك بها بإحكام، فهذه علامة من العلامات الخطره لمرض «الشلل الرعاش».- هزّة اليدتعد من العلامات الأساسية المثيرة للقلق الهزّة اللاإرادية من اليد أو الأصابع عندما لا ترغب في تحريكها إلى جانب هزّة الفك.- تغير الصوتيلاحظ كثير من المصابين بالشلل الرعاش أن صوتهم قد أصبح أكثر نعومة وبطئًا، ويحدث ذلك نتيجة ضعف العضلات المستخدمة أثناء التحدّث.- الكوابيس والهواجسفمن العلامات التى تخبرك بخطر الأصابة بـ«شلل الرعاش»، كثرة الأحلام والكوابيس، بالإضافة إلى الهواجس.الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بمرض الشلل الرعاشأوضح الباحثون أن السبب وراء مرض الشلل الرعاش غير معروف حتى الآن، ولكن هناك بعض الأسباب التى قد تلعب دورًا هامًا فى الإصابة بالشلل الرعاش وهى:- الجينات الوراثيةقام عدد من الباحثون بتحديد بعض الطفرات الجينية التي يمكن أن تسبب مرض الشلل الرعاش، ولكن هذا السبب غير شائع إلا في حالات نادرة مع العديد من أفراد الأسرة المتضررين من مرض الشلل الرعاش.- العوامل البيئيةفالتعرض لبعض السموم أو العوامل البيئية من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش فيما بعد، ولكن الخطر قليل نسبيًا.الوقاية من خطر الأصابة بـ«الشلل الرعاش»أظهرت بعض البحوث أن ممارسة التمارين الرياضية الهوائية قد تُقلل من خطر داء باركنسون، لذا ينصح الأطباء بضرورة المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية.وقد أظهرت بعض البحوث الأخرى أن الأشخاص الذين يَتناولون الكافيين، الذي يوجد في القهوة والشاي والكولا، قليلًا ما يصابون بمرض باركنسون مقارنة بأولئك الذين لا يشربونه.