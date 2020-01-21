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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على المدون «محمد على» فى موريتانيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:26 ص
المدون «محمد على»
المدون «محمد على»
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ألقت الشرطة السياسية الموريتانية، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على المدون المعارض لنظام الحكم محمد علي ولد عبد العزيز؛ بسبب انتقاده للنظام الجديد، والنهج الذي يسير عليه من خلال فيديوهات ينتجها ويوزعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلة المدون ولد عبد العزيز، إن الشرطة «اختطفته» في ساعات الليل الأولى من أمام منزل ذويه قبل أن تتصل من هاتفه، وتؤكد أنها اعتقلته دون أن توضح الأسباب.

وبرز ولد عبد العزيز (34 عامًا) مؤخرًا كأحد أشد منتقدي نهج وسياسات الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، والمحيطين به من وزراء ومسؤولين في الدولة.

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