المؤشر نيكى يتراجع 0.04% فى بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.ونزل نيكي 0.04 في المئة ليسجل 24072.81 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.02 في المئة إلى 1743.78 نقطة.وجدير بالذكر، أن المؤشر نيكي القياسي ارتفع، أمس الإثنين، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وصعد نيكي 0.16 في المئة ليصل إلى 24080.68 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.32 في المئة ليسجل 1741.04 نقطة.