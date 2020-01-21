أول ظهور لـ«نانسى» ابنة رانيا يوسف بالعرض الخاص لـ«دماغ شيطان».. (صور)

اصطحبت رانيا يوسف ابنتها «نانسي» معها في العرض الخاص لفيلم «دماغ شيطان»، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في مجمع سينمات ميراج مول بالتجمع الأول، حيث احتفل أبطال الفيلم ببدء انطلاق عرض الفيلم في موسم منتصف العام.وقالت «نانسي» ابنة رانيا يوسف، في تصريح لـ«الدستور»، إنها جائت مع والداتها لتنهئتها على الفيلم ومشاهدته معها، مؤكدة أنها تحرص على متابعة أعمال والداتها من حين لأخر، مؤكدة أنها تشارك معها في فيلم سينمائي أخر يحمل اسم «أسوار عالية» حيث تقدم دور ابنتها في الفيلم وجاء ترشيحها للشخصية من والداتها؛ نظرًا لبحث صناع الفيلم على فتاة تشبها لتقدم دور ابنتها.يشار إلى أن فيلم «دماغ شيطان» بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ونادية خيري وياسر الزنكلوني ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وأنتاج أحمد عبدالباسط، وتدور قصة الفيلم حول أسرة تتعرض لعديد من الأزمات بعدما تتورط قضية قتل.