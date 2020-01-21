محمود التهامى يتألق فى قصيدة «للعشق إنشادى» بدار الأوبرا.. (صور)

قدم الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين قصيدة «للعشق إنشادي» للشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، خلال الأمسية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر،مساء أمس الإثنين.ولاقى الإنشاد استحسان وإشادة من الحضور، حيث قدم الشيخ محمود التهامي القصيدة كعادته في التوحد مع الكلمة وقوة الصوت وعذوبته وصدق الإحساس الذي يؤكد على المعنى ويبرزه.وألقى أحمد تيمور، خلال الأمسية التي قدمها الإعلامي عبدالوهاب قتاية، مجموعة من أهم وأشهر قصائده التي تتنوع بين التأملية، والرومانسية، والوطنية، وتخللها فقرات فنية لنخبة من كبار الفنانين والإعلاميين من بينهم، الفنان سامح الصريطي والفنان فتوح أحمد والفنان محمود الحديني.