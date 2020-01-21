رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع إعلان ليبيا حالة القوة القاهرة فى حقلين رئيسيين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:14 ص
النفط في ليبيا
النفط في ليبيا
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، أمس الإثنين، بعد أن بدأ إغلاق قاعدتين كبيرتين لإنتاج الخام في ليبيا وسط حصار عسكري، وهو ما يثير مخاطر بانخفاض حاد في تدفقات النفط من البلد العضو في منظمة أوبك.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 35 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 65.20 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 66 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من يناير.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 12 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، لتسجل في آخر التداولات 58.77 دولار للبرميل بعد أن صعدت إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يناير.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس الأول الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعًا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر خط أنابيب.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها «رويترز».

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميًا، وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في الآونة الأخيرة.

وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس جمعية البترول اليابانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: «سيظل خام غرب تكساس الوسيط يحوم في نطاق 60 دولارًا للبرميل على الأرجح مع تركيز السوق على العرض والطلب الأمريكي من النفط والمنتجات النفطية علاوة على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط».

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

منذ حوالي 16 ساعة

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

منذ يوم

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

الشرطة السودانية: 7 قتلى فى انفجار قنبلة داخل حفل زفاف بالخرطوم

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

فرنسا تحقق فى «مأدبة غداء» منحت قطر استضافة كأس العالم

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن «كورونا» الجديد في الصين

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

منوعات

شخصان يضعان الأرض بين قطعتى خبز ويحولانها إلى شطيرة

فريق «روك» بريطاني على عملة تذكارية

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية على الأطباق المروحية

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«الأشرطة الكتابية فى العمائر الإسلامية» أمسية ببيت المعمار المصرى

«بوسعى أن أقول» للعامرى.. القصيدة إذ تصوّر تضادات الحياة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام

صفية القباني تفتتح معرض ريشة تاد.. الأربعاء