الرئيس السيسى يشارك فى حفل استقبال رسمى بقصر باكنجهام الملكى

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الإثنين، في حفل الاستقبال الرسمي لرؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار.ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بسام راضي، منذ قليل، صورة تذكارية للرئيس مع رؤساء الوفود المشاركين في قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار، والذي أقامه الأمير وليام دوق كمبريدج بقصر باكينجهام الملكي بالإنابة عن الملكة إليزابيث الثانية، وبحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.وسوف تمهد قمة لندن الطريق لإبرام صفقات استثمارية، وحشد الاستثمارات سواء المستدامة أو الجديدة؛ لخلق الوظائف وتعزيز المنفعة المتبادلة من خلال شراكات جديدة، بين بريطانيا ودول القارة الإفريقية.