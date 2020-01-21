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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السماح لسفينة «أوشن فايكنج» التى تحمل على متنها 39 مهاجرًا بالرسو فى إيطاليا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:40 ص
سفينة «أوشن فايكنج»
سفينة «أوشن فايكنج»
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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أمس الإثنين، بأنه تم السماح للسفينة «أوشن فايكنج» التي تحمل على متنها 39 مهاجرًا بالرسو في ميناء بوزالو بجزيرة صقلية.
وأوضحت الوزارة أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وافقوا على استقبال 20 مهاجرًا.

وقامت السفينة التي تديرها منظمة «إس أو إس ميديتيراني» وأطباء بلا حدود، بنقل المهاجرين الـ 39، الذين كان من بينهم 19 قاصرًا، من السواحل الليبية، الجمعة.

ومنذ رحيل حكومة حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة وزير الداخلية الإيطالي السابق المتشدد ماتيو سالفيني وحركة خمس نجوم، لم يعد يسمح بإبقاء سفن الإنقاذ في البحر لفترة طويلة أو عدم السماح لها بدخول الموانئ الإيطالية.

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