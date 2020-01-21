«النفط الليبية»: سنضطر لوقف الإنتاج بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها ستضطر إلى «وقف إنتاج النفط الخام بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى».وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان أمس الإثنين، أنها أعلنت حالة القوة القاهرة في موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، بعد أن قام كلّ من، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني، من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم الجمعة الماضي، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة للمؤسسة بإيقاف التصدير، لافتة إلى أن «القدرة التخزينية لهذه الموانئ محدودة»، بحسب «بوابة الوسط».ولفتت المؤسسة إلى خفض معدلات إنتاج النفط الخام قدر الإمكان تجنّبًا لوقف الإنتاج بالكامل، مشيرة إلى أنّ عمليات الإقفال التي طالت الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام قدرها 2. 1 مليون برميل يوميا، وخسائر ماليّة تقدّر بحوالي 77 مليون دولار يوميًا.وكانت المؤسسة قد اعلنت عبر موقعها الإلكتروني أنها اضطرت إلى خفض الانتاج في حقلي الفيل والشرارة (جنوب وجنوب غرب البلاد) بعد إغلاق الانبوب الرابط بينهما وميناء الزاوية في الغرب.وقال المتحدث باسم المؤسسة أمس الأول الاحد أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.وأوضح المتحدث فى تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 2ر1 مليون برميل يوميا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.