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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا ستتخذ إجراءات جديدة لدعم زعيم المعارضة فى فنزويلا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:32 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة ستتخذ مزيدًا من الإجراءات دعمًا لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو.

جاء ذلك بعد لقاء بين بومبيو وجوايدو على هامش مؤتمر إقليمي في بوجوتا.

وقال «بومبيو» إن فنزويلا، التي تعاني من انهيار اقتصادي وتضخم مفرط تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، دولة فاشلة.

وتحدى «جوايدو» حظرًا على سفره خارج البلاد وسافر إلى كولومبيا.

واعترفت أكثر من 50 دولة منها الولايات المتحدة بجوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.

وقال «بومبيو» للصحفيين: «أتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أخرى لمواصلة دعم الرئيس جوايدو والشعب الفنزويلي».

وقال «جوايدو» للصحفيين: «ستُجرى اجتماعات مهمة في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي وخاصة في دافوس.. توجد قوى لا يمكن احتواؤها مثل القوى الساعية للديمقراطية».

وتتهم كولومبيا والولايات المتحدة مادورو بإيواء جماعات مسلحة مثل متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي الذي يقوده ماركسيون وبأنه على صلة بجماعات تهريب مخدرات وجماعة حزب الله اللبنانية.

ويصف «مادورو» خصمه «جوايدو» بأنه دمية في يد الولايات المتحدة ويقول إن واشنطن ترغب في غزو بلاده.

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