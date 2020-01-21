رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:34 ص
المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية
شيماء حسين
طباعة
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة «حسم» ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبدالهادى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي: الجالية المصرية في لندن صورة مشرفة بالخارج (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عبدالغفار: إدراج 20 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى لعام 2020

منذ حوالي 9 ساعات

«النضال الجنسي للإخوان».. فضيحة الزواج العرفي في قناة الشرق

منذ حوالي 9 ساعات

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

الصور

image description

حفل تأبين الدكتور كمال أبو الخير(صور)

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

الأكثر قراءة

سحابة تشبه «تمثال المسيح» تثير الجدل فى إنجلترا (صور)

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

دراسة: القهوة خطر على مرضى ضغط الدم

أسباب عديدة وراء آلام البطن عند الأطفال.. «الإمساك» أبرزها

الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن «كورونا» الجديد في الصين

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

منوعات

شخصان يضعان الأرض بين قطعتى خبز ويحولانها إلى شطيرة

فريق «روك» بريطاني على عملة تذكارية

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية على الأطباق المروحية

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«الأشرطة الكتابية فى العمائر الإسلامية» أمسية ببيت المعمار المصرى

«بوسعى أن أقول» للعامرى.. القصيدة إذ تصوّر تضادات الحياة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام

صفية القباني تفتتح معرض ريشة تاد.. الأربعاء