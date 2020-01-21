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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الجزائرى يقرر إيفاد قافلة مساعدات إنسانية إلى الشعب الليبى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:48 ص
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن 100 طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية، إلى ليبيا.

وهذا حسب ما أورده، أمس الإثنين، بيان لرئاسة الجمهورية، الذي جاء فيه: "في إطار تقاليد التضامن والتآزر مع الشعب الليبي الشقيق، قرر، رئيس الجمهورية، إيفاد قافلة مساعدات إنسانية تتضمن 100 طن من مواد غذائية وأدوية وأغطية وغيرها للتخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها الشعب الشقيق".

وأوضح البيان، أن "هذه المساعدات الإنسانية لسكان منطقة غدامس وما جاورها، تأتي كعربون محبة وأخوة بعد تلك التي سبق للجرائر تقديمها والتي كانت آخرها يوم 4 يناير الجاري".

وأكد أنّها "تعبير عن إلتزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاور الأزمة التي يمر بها، بقراره السيد وتوافق كل مكوناته بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

وذكر بيان الرئاسة أنّ "الهلال الأحمر الجزائري كان قد أبرم مؤخرًا اتفاقا ثنائيًا مع نظيره الليبي يهدف إلى تعزيز الشراكة في المجال الإنساني وتبادل الخبرات وتنسيق البرامج".

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