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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو عابد فى العرض الخاص لأحدث أفلامه دماغ شيطان (صور)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:01 ص
النجم عمرو عابد
النجم عمرو عابد
حسين الجندي
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حضر النجم عمرو عابد العرض الخاص لفيلمه دماغ شيطان بصحبة أبطال الفيلم رانيا يوسف وباسم سمرة ونادية خيري، والمنتظر انطلاقه في دور العرض يوم الأربعاء 22 يناير، ويقوم عمرو عابد فيه بدور ناصر متزوج من أخت باسم سمرة، وهي على وشك الولادة، ولكن تتورط الأسرة في جريمة تغير مسار اليوم والأحداث وخصوصًا مع اختطاف ابن عمرو عابد.

يذكر أن عمرو عابد يستعد للسفر للإسكندرية للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بدورته السادسة.

عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010، ثم فيلم فرش وغطا 2013، وفيلم ليل خارجي 2018.

كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدأها بمسلسل أبواب الخوف، ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار، ولا تطفىء الشمس، وبين السرايات، ودهشة.

ومؤخرًا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت، والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي، كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان «اللي فات مات» بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

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