3 مخاطر تنتج من ترك شاحن الهاتف فى الكهرباء فترة طويلة

عادات سيئة يقوم به الشخص يوميًا ممكن أن تكلفه حياته، ومن تلك العادات ترك الشاحن في الكهرباء طول الليل حتى يتم شحن الهاتف وقت النوم، ولكن هناك خطر فى استمراره بالكهرباء.فهناك حوادث عديدة حدثت كان بطلها شاحن الهاتف فقد لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء حدوث ماس كهربائي من شاحن متروك بالكهرباء، وإن ترك الأجهزة الإلكترونية تشحن أكثر من طاقتها تزيد معدل السخونة به مما يتسبب في إشعال الحرائق.وخلال السطور القادمة نستعرض لكم العوامل التي تتسبب في خطر حدوث الحرائق:أولًا: تعمل مجموعة من الهواتف الذكية بتقنية تنهي عملية الشحن عندما تصل طاقة البطارية إلى مئة بالمئة، إذ يكف الهاتف عن أخذ الطاقة الكهربائية، بيدَ أنه ليس كل الهواتف تقوم بهذه الخاصية، خاصة الهواتف الذكية رخيصة الثمن.ثانيًا: يزداد الخطر إذا وضع الهاتف الذكي في مكان يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته أو يساهم في اشتعال الحرائق، كوضعه فوق المخدة أو السرير، وربما هذا السبب هو الذي أدى إلى حريق غرفة الشاب البريطانية، فقد تركت هاتف أي فون يُشحن فوق غطاء السرير، الأمر الذي أدى إلى سخونته، وتسبّبه في حريق، وهو ما يؤكده دومينيك ليتلوود الذي أوصى بأنه إذا فضل المستهلك شحن هاتفه ليلًا، فعليه وضعه فوق سطح صلب كصحن مثلًا.ثالثًا: يتضاعف الخطر باستخدام شواحن غير أصلية أو رخيصة الثمن، إذ تباع بأقل من الشواحن الأصلية بأربع مرات، وهي لا تتوفر على معايير السلامة، ومن ذلك جزيئات تمكن من تفادي سخونة الشاحن.وقد حذرت عدة تقارير عبر العالم من هذه الشواحن، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن ضرورة توحيد معايير شواحن الهواتف النقالة لتفادي الخطر.