رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

3 مخاطر تنتج من ترك شاحن الهاتف فى الكهرباء فترة طويلة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:00 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
أريج الجيار
طباعة
عادات سيئة يقوم به الشخص يوميًا ممكن أن تكلفه حياته، ومن تلك العادات ترك الشاحن في الكهرباء طول الليل حتى يتم شحن الهاتف وقت النوم، ولكن هناك خطر فى استمراره بالكهرباء.

فهناك حوادث عديدة حدثت كان بطلها شاحن الهاتف فقد لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جراء حدوث ماس كهربائي من شاحن متروك بالكهرباء، وإن ترك الأجهزة الإلكترونية تشحن أكثر من طاقتها تزيد معدل السخونة به مما يتسبب في إشعال الحرائق.

وخلال السطور القادمة نستعرض لكم العوامل التي تتسبب في خطر حدوث الحرائق:

أولًا: تعمل مجموعة من الهواتف الذكية بتقنية تنهي عملية الشحن عندما تصل طاقة البطارية إلى مئة بالمئة، إذ يكف الهاتف عن أخذ الطاقة الكهربائية، بيدَ أنه ليس كل الهواتف تقوم بهذه الخاصية، خاصة الهواتف الذكية رخيصة الثمن.

ثانيًا: يزداد الخطر إذا وضع الهاتف الذكي في مكان يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته أو يساهم في اشتعال الحرائق، كوضعه فوق المخدة أو السرير، وربما هذا السبب هو الذي أدى إلى حريق غرفة الشاب البريطانية، فقد تركت هاتف أي فون يُشحن فوق غطاء السرير، الأمر الذي أدى إلى سخونته، وتسبّبه في حريق، وهو ما يؤكده دومينيك ليتلوود الذي أوصى بأنه إذا فضل المستهلك شحن هاتفه ليلًا، فعليه وضعه فوق سطح صلب كصحن مثلًا.

ثالثًا: يتضاعف الخطر باستخدام شواحن غير أصلية أو رخيصة الثمن، إذ تباع بأقل من الشواحن الأصلية بأربع مرات، وهي لا تتوفر على معايير السلامة، ومن ذلك جزيئات تمكن من تفادي سخونة الشاحن.

وقد حذرت عدة تقارير عبر العالم من هذه الشواحن، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن ضرورة توحيد معايير شواحن الهواتف النقالة لتفادي الخطر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020

منذ حوالي 21 ساعة

قطريليكس: تميم وضع خطة لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصادر آمنة وعدادات ذكية.. خطة مصر لترشيد استهلاك المياه

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر: عزام التميمي ومعتز مطر متزوجان عرفيًا.. والظهور الإعلامي مقابل صمت الفتيات

الصور

image description

محمد بهاء الدين وسليمان وهدان في عزاء الدكتور محمود السقا

image description

أبوشقة يصل عزاء الدكتور محمود السقا بمسجد عمر مكرم

image description

بدء عزاء محمود السقا في مسجد عمر مكرم (صور)

image description

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وطلعت مصطفى لرعاية لاعبين بالأولمبياد

image description

نجوم الفن يشاركون فى عزاء ماجدة الصباحى (صور)

الأكثر قراءة

«90 دقيقة» ينفرد بتسريب يفضح خطة الحركة الشعبية ومحمد علي لنشر الفوضى

«اخلع البالطو».. ميركل تحرج أردوغان وتفضح جهله (فيديو)

تفاصيل زيارة بوتين السرية لرجل تركيا «جاويد تشاغلار»

سقوط 3 صواريخ في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

إنفوجراف

image description

نشأت الديهي: تركيا تنفذ احتلالا جديدًا في الصومال

image description

التخطيط ترصد 10 مؤشرات تكشف تحسن الاقتصاد المصرى (إنفوجراف)

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

التخطيط تكشف ملامح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 (إنفوجراف)

أيام زمان

هؤلاء الفنانون لعبوا دور القواد في السينما المصرية.. «حمدي أحمد أبرزهم»

سر إعجاب الكنيسة والأزهر بأول فيلم في التاريخ عن حياة المسيح

لماذا بكى السادات بسبب زينات صدقي؟

أجرت حوارًا مع فنانة أمريكية.. هكذا عملت فاتن حمامة صحفية

نجم الساعة

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الصحة

الصحة العالمية تدعو لاجتماع طارئ بشأن «كورونا» الجديد في الصين

اكتشاف علاج جديد لفيروسات البرد

باحثون يحذرون من عمليات الإجهاض والتخلص من الأجنة

منظمة الصحة العالمية: التدخين يزيد من حدوث مضاعفات بعد الجراحة

منوعات

فريق «روك» بريطاني على عملة تذكارية

إقبال المتطوعين للمشاركة في أول ألعاب إفريقية للأوليمبياد الخاص

دار رعاية للقطط المسنة في أمريكا

محاكمة مترجم الجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
سيرك ٢٥ يناير
القس. رفعت فكرى
السيسى وورود الحب والطمأنينة
لواء.حمدى البطران
الثقافة وصناعة الكِتَاب
لواء. محسن الفحام
درع وسيف
المزيد

الثقافة

«روسيا في عيون أطفال مصر» بإجازة نصف العام

صفية القباني تفتتح معرض ريشة تاد.. الأربعاء

عرض الفيلم الأمريكي «عصر البراءة» بالحرية للإبداع بالإسكندرية.. غدا

يوسف زيدان: عودة حلقات «رحيق الكتب» 5 فبراير