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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد تسريبات محمد على.. عمرو أديب يوجه رسالة لأمير قطر

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:36 م
تميم
تميم
أحلام عبدالرحمن
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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لأمير قطر الأمير تميم، بعد نشر تسريبات على صفحة المقاول الهارب محمد علي، والتي تفضح التنسيقات بين محمد علي وبين الإخوان، وحجم الأموال التي انفقت على القنوات الإخوانية التي تبث من داخل تركيا، ومخططهم للتحرك على أرض مصر.

وقال «أديب»، خلال تقديم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «دول ناس في أربع شهور عملوا ثورتين وفشلوا، وثورة منهم محدش شافها، بيصوروا فيديوهات ويبعتهول للقطريين عشان يقبضوهم فلوس، غير الطقم ده يا سمو الأمير، غير طقم إسطنبول وهات طقم جديد، هات عيال بتفهم».

وتابع:«إحنا بنلعب لوحدنا، الناس دي (إعلام الإخوان ومحمد علي) متهالكة في كل المواقع، غيرهم، وهات طقم جديد ناس بتفهم وتقدر».

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