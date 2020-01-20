هانى شنودة: بيع الأغانى وحقوق النشر أشبه بالعبودية

قال الموسيقار هاني شنودة، إن مصر تعاني من مشكلة كبيرة وهي «بيع الأغاني»، لأن الأغاني صنعت لإمتاع الناس وليس للملكية لشخص معين.وأضاف «شنودة»، خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «الفن للنشر وعبدالوهاب ونجاة وعبدالحليم غنوا أغنية (علموني عينيك)، وكنا زمان ننتازل لمن يريد الأغنية لأنه يثري الأغنية أكثر ويثري الساحة الثقافية».وأوضح أنهم حاليًا يقولون الأغنية حصرية حتى أصبحت غير مملوكة لصاحبها، واليوتيوب فقط هو من يتربح منها، وكان زمان يصفون ذلك الأمر بالعبودية لأن الأغنية مثل أولادي ولا يمكن بيعها.وطالب مجلس الشعب بحل هذا الأمر، متابعًا: «كنا نصدر الأغنية أما الآن فنحن نستورد الأغاني».