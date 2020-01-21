هانى شنودة: عمرو دياب يدرس نجاح أعماله قبل تقديمها

كشف الموسيقار هاني شنودة، الفرق بين كل من الفنان محمد منير، والفنان عمرو دياب.وقال «شنودة» خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «منير لديه دفء الجنوب، فكل سكان الجنوب تراهم أكثر حميمة وصداقة معك، أما عمرو دياب، فهو أكثر فكر، ويدرس نجاح أعماله قبل تقديمها ويختار لبسه بشكل جيد».وأكد «شنودة» أنهما مثل أولاده، وهو يحبهما رغم اختلافهما، ولكنه من البداية خصص محمد منير للأغاني السياسية، أما عمرو دياب فاختار له الأغاني الترفيهية.وأوضح «شنودة»، خلال الحلقة، أن فرقة المصريين هي أول من تحدثت عن الخلع قبل تطبيقه بـ45 عامًا بأغنية «حورية»، كما أنها دعت لعمل المرأة بأغنية «البحر الأزرق».يذكر أن هاني شنودة أسس فرقة المصريين عام 1977، وهي فرقة غنائية مصرية، توقف نشاطها عام 1988، وتكونت الفرقة من منى عزيز، وإيمان يونس، وتحسين يلمظ، وممدوح قاسم، وعمر فتحي.