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الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى طب نفسى: الإخوان يعيشون فى عالم افتراضى.. (فيديو)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:54 ص
الدكتور سعيد عبدالعظيم
الدكتور سعيد عبدالعظيم
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، على التسريبات الأخيرة بين المقاول الهارب محمد علي وبين قيادات من جماعة الإخوان، قائلًا إن الإخوان يعيشون في عالم افتراضي، لجأوا إلى النظام التركي والقطري، ووجدوا الأموال تتدفق عليهم من هنا وهناك، فأصبحوا منفصلين عن الواقع، وما يهمهم هو تقسيم الأموال.

وأضاف «عبدالعظيم»، لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «بعضهم يشعر بضآلة، يحاول يعطي لنفسه قدر، وأنه يقدر يوصل ويرشح نفسه للرئاسة، لكنهم ناس فاضيين من جواهم معندهمش حاجة يقولوها».

وأردف: «هم يتصورون أنه يمكنهم خداع الناس عبر السوشيال ميديا، لكن الناس تعلمت الحيل ولا تنفعل ولا تستجب لهذه الإغراءات، والأدوار الممسوخة وباهتة وغير المقنعة».

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