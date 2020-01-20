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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

هانى شنودة يكشف سر عدم نجاح الفرق الموسيقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:17 م
الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة
سناء إسماعيل
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كشف الموسيقار هاني شنودة، سر عدم نجاح الفرق الموسيقية في مصر والعالم العربي، رغم نجاحها في كثير من الأوقات.

وقال «شنودة»، خلال لقائه في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية «dmc»: «من أهم أسباب عدم نجاح الفرق هو التفكيك؛ لأن كل واحد منهم يكون لديه اتجاه، كأن يتجه أحدهم لمهنة مختلفة أو ترتبط إحداهن».

وأضاف: «الأمر الثاني هو أننا نتربى على الفردية منذ الصغر، ولا توجد روح الجماعة، وهذا الموضوع لابد أن نعيد التفكير فيه من جديد وندرس العمل الجماعي من أول الحضانة».

يذكر أن هاني شنودة أسس فرقة «المصريين» عام 1977، وهي فرقة غنائية مصرية، وتوقف نشاطها عام 1988، تكونت الفرقة من منى عزيز، وإيمان يونس، وتحسين يلمظ، وممدوح قاسم، وعمر فتحي.

كتب لهم كبار الشعراء، مثل صلاح جاهين، وعمر بطيشة، والرائع عبدالرحيم منصور، والفرقة تفككت بوفاة كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز، وإيمان يونس، ومن أشهر أغاني الفريق: «ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة».

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