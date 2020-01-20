عمرو أديب لـ محمد علي: «الشعب متبهدل وانت عايش للمتعة والنسوان»

علق الإعلامي عمرو أديب، على التسريبات الأخيرة التي تكشف التنسيق بين المقاول الهارب محمد علي وبين جماعة الإخوان لدفع الشباب إلى النزول للشارع، قائلًا: "دول مش بتوع ثورة، وإنما بيبحثوا عن زعامة على جثث الناس".وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تعال أنت اعمل الكر والفر، مبتنزلوش عيالكم ليه؟ بتولعوا في العيال اللي هنا بس".وأردف أديب: "فشل ذريع للمعارضة إنه يكون أملهم الأخير وقائدهم محمد علي، ومحمد علي بيسأل عن حاجة واحدة مين اللي معاه السبوبة ومين هيحلي بوقي في الآخر".وتابع أديب: "الشعب غلبان ومتبهدل انتوا عايشين في السعادة والمتعة والراحة والمتعة والنسوان".