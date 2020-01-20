رئيس «التجاري الدولي»: توجه الدولة إيجابي للتعاون مع إفريقيا

وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن قمة الاستثمار الإفريقي البريطاني مهمة جدا لإنجلترا والدول الإفريقية، وخاصة أن البنك له توجه في إفريقيا، وكانت فرصة طيبة للعمل.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "ON E"، على هامش قمة الاستثمار الإفريقى البريطاني، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق "CBC" التابع للحكومة الإنجليزية، لقرض مستند رأس المال بـ 100 مليون دولار، وكانت خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن التوجه السياسي للدولة دافع إيجابي في التعاون مع إفريقيا.وتابع، أن التوجه السياسي على المستوى العالي مهم جدًا، لافتًا إلى أن كلمتي الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا، وضعت الخطوط العريضة للتعامل بين الدول، سواء بين المملكة المتحدة وأفريقيا أو الدول الإفريقية وبعضها.وأوضح أنه يلتقي مع رجال أعمال فى لقاءات مهمة، مضيفًا أن البنك قطاع خاص كان رأس ماله السوقي 200 مليون دولار، وحاليًا أكثر من 7.5 مليار دولار، وهذا لن يحدث بدون عوامل نجاح، وخاصة أن البنك لديه مكتب تمثيل فى أديس أبابا، وموافقة البنك المركزي الاستحواذ على 51 % من بنك في كينيا.