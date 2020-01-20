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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نيفين جامع: الاستقرار السياسي أهم رسالة نقدمها للمستثمر الأجنبي

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:56 م
نيفين جامع
نيفين جامع
سناء إسماعيل
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قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن البريطانيين يعتبرون مصر بوابة إفريقيا كنوع من التقدير لنا، مؤكدة أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت أهمية الشراكة التى تسعى إلى تطبيقها.

أضافت جامع، خلال لقائها ببرنامج كل يوم، على فضائية "ON E"، مع خالد أبو بكر، على هامش قمة الاستثمار الإفريقى البريطاني بلندن، أن أهم رسالة نقدمها للمستثمر، هو مدى الاستقرار السياسي في مصر، واهتمام السيسي بتنمية قطاع الصناعة، والحوافز وتسخير كل الإمكانيات الموجودة، من وزارة الصناعة والهيئات المختلفة من هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكلنا نتكاتف لتقديم أفضل نموذج لجلب المستثمرين، موضحة أنه بمجرد عرض الإمكانيات في مصر والحوافز المتاحة والإمكانيات لجذب الاستثمارات تكون ردود الأفعال إيجابية، في ظل نظام سياسي مستقر، وبدعم الرئيس السيسي.

وعن أهم الأولويات للنهوض بقطاع الصناعة أكدت أنها حاولت إجراء مراجعة لبعض القرارات والقوانين الحاكمة سواء في المجال الصناعي أو التجاري؛ لأن ما تم إصداره في فترة معينة قد لا يكون مناسب في الفترة الراهنة، إضافة إلى النظر لجميع الإجراءات بما لا يخل بالمنظومة.

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