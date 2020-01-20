محافظ القليوبية يحيل واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة للتفتيش

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة إلى التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لكشف ملابسات الواقعة ومدى صحتها.وأضاف "الهجان" في تصريحات صحفية، أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم إحالتهما فورا إلى النيابة العامة، مؤكدا أنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة داخل المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على الفاسدين، لافتا إلى أنه فور صدور نتيجة التحقيق سيتم إعلانها للرأي العام.كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا منشورات تتهم فيها مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاقد على توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بقيمة 27 مليون جنيه متهمين مديرية الصحة بالفساد الإداري.