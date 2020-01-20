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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المؤتمر: نسعى للمشاركة في صنع القرار ببدائل تحقق تطلعات مصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:49 م
أحمد عبدالعزيز
أحمد عبدالعزيز
محمد الشريف
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أكد أحمد عبدالعزيز، الأمين العام المساعد للجان النوعية بحزب المؤتمر، أن الأحزاب همزة وصل بين الشعب والسلطة، ومن خلالها يستطيع المواطن التعبير عن رأيه والمشاركة في صناعة القرار.

أضاف عبدالعزيز أن اللجان النوعية بالحزب ستعمل لتحقيق متطلبات وطموحات المصريين، ولعل ذلك يتطلب كوادر مؤهلة وعلي قدر كاف من الوعي السياسي، لتكون قادرة علي المشاركة الفعالة صناعة القرار وصياغة الرؤية وطرح البدائل، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، والإسهام في تقديم خطط وسياسات اقتصادية وتنموية، والنزول إلى المواطن والتفاعل مع مشكلاته وتقديم حلول غير تقليدية تساهم في تلبية احتياجاته بصورة مستدامة والمشاركة في صناعة القرار التنموي المحلية والرقابة على تنفيذ هذه القرارت وستقوم اللجان بالحزب بعقد جلسات حوار وورش عمل ورفع واقع القضايا والمشكلات وتحليلها ليكون الحزب قادر على المشاركة الفعالة في صنع القرار.

أضاف عبدالعزيز: المشاركة السياسية تعني اشتراك فئات الشعب في صنع القرار، ما يجعل القرارات السياسية تخرج معبرة بصدق عن رأي واحتياجات المواطنين، لذلك نعمل وفق رؤية متكاملة من أجل بناء كوادر سياسية مؤهلة ومدربة تعي جيدا التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليًا وإقليميًا وعالميا وقادرة على تحقيق تطلعات الدولة المصرية القادرة علي تلبية احتياجات مواطنيها وتأصيل القيم والمبادئ السياسية لتتحول إلى سلوك عملي يلتزم به أعضاء وكوادر الحزب، وتنمية قدراتهم لإدراك مشكلات الدولة المصرية بأركانها ونهدف من خلال ذلك أن نصل إلى تكوين قاعدة شعبية متفاعلة مع مختلف القرارات السياسية الصادرة من السلطة والمؤثرة على الوطن والشعب معًا، بل تشارك في صنع القرار.

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