مفقودون.. طفل فاقد للنطق يبحث عن أسرته

انطلاقًا من دور جريدة «الدستور» خُصصت مساحة لمشاركة كل من فقد فردًا من عائلته، لنحاول الوصول إلى أكبر عدد أملًا في الوصول إليهم.تم العثور على هذا الطفل داخل القطار المتجه من الإسكندرية إلى مطروح وموجود حاليا بقسم شرطة الضبعة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقد للقدرة على النطق، برجاء من يتعرف عليه الاتصال على الرقم التالي 01225694221.