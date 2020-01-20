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رئيس التحرير التنفيذي
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«الماء.. آفاق حضارية وقضايا معاصرة» كتاب جديد لـ جابر طايع

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:44 م
جابر طايع
جابر طايع
أميرة العناني
طباعة
صدر عن دار نهضة مصر للنشر كتاب من إعداد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "الماء.. آفاق حضاية وقضايا معاصرة".

ويؤكد طايع في كتابه أن نعمة الماء من أجمل نعم الله على بني البشر.. وهي سر الحياة لكل الكائنات على الأرض، لكن البشر يسيئون إلى هذه النعمة العظيمة أيما إساءة، إما بالإسراف في استعماله أو بتلويثه بشتى مظاهر التلوث.

يقول طايع في تعريف كتابه:"إذا كانت الحياة المدنية الحديثة قد أمدت بني البشر بكثير من ألوان الرفاهة فإنها قد عادت على البيئة بأضرار بالغة، لا سيما البيئة المائية.

ويوضح رئيس القطاع الديني، أن الكتاب يقدم حلولا ناجحة في مواجهة خطر تلوث البيئة بوجه عام والماء بوجه خاص، قائلًا:"إذ كان الحفاظ علي الماء مرتبطا في الشريعة الإسلامية بأهم مقاصدها، وهو مقصد "حفظ النفس".

ويؤكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن الكتاب إدراك لحقيقة مهمة، وهي:"أن حال الإنسان مع النعمة يجب ألا يتعدى أحد أمرين: فإما أن يأخذها وينتفع بها كما هي، وإما أن يتصرف فيها بما لا يخرجها عن دائرة الصّلاح.

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