ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة شرق الإسكندرية

ضبطت إدارة تموين شرق برئاسة عبد الرزاق الطيب مدير الإدارة، وإشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة 300 كيلو لحوم فاسدة، خلال حملة تموينية بنطاق الإدارة.وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بالكشف الظاهري، نتيجة تحللها وبها تغير بالخواص والقوام والشكل وتم التحفظ عليها، لحين صدور قرار النيابة، بمنطقة سيدى جابر وتم تحريز 120 كجم لحوم 90 كجم كبدة 10 كجم سجق، كما تم تحرير محضر إدارة وإنشاء وتشغيل ثلاجة دون ترخيص بمنطقة السيوف، وتم التحفظ على 60 كجم سجق، 20 كجم بسطرمة، 20 كيلو سمن بلدي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.