حلا شيحة تنشر صورة مع تامر من كواليس «مش أنا»

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام» بصورة لها برفقة الفنان تامر حسني، من كواليس فيلمها الجديد «مش أنا».وقالت في تعليقها على الصورة: «مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا، تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدًا تلقائي وجدع وأخ وصديق فرحانة إننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا وسعيدة اكتر إني عرفت إنسان صديق وأخ للعمر».وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل الذي يؤدي بطولته تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.«مش أنا» التجربة السينمائية الثانية لسارة وفيق، والتعاون الأول مع تامر حسني، حيث عملت مساعد مخرج معه في فيلم «عمر وسلمى 3».