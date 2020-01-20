في خدمتك.. معلومات عن شقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية

في إطار سلسلة المعلومات الخدمية التي تحرص «الدستور» على تقديمها، نقدم بعض المعلومات المتعلقة بشقق موظفي الوزارات بالعاصمة الإدارية بعد تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان لهم بعد نقلهم للعمل هناك:1- 10 آلاف شقة بالمرحلة الأولى.2- 250 ألف جنيه سعر التكلفة التنفيذية للوحدة.3- 110 أمتار مساحة الوحدة ومكونة من 3 غرف وصالة.4- الوحدات إسكان مميز كامل التشطيبات.5- يقع المشروع في مدينة بدر بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية.6- تقع الشقق أمام طريق الروبيكي الجديد والطريق الدائري الإقليمي.7- يمر القطار الكهربائي بالقرب من المشروع ويربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.8- تبعد وحدات مدينة بدر عن العاصمة 10 دقائق فقط.9- يتم دراسة تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر لموظفي العاصمة.10- يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية.11- انتهى تنفيذ 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي.12- 1133 فدانًا مساحة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.13- تشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء و36 مبنى تسع 29 وزارة.​