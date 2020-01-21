الدخول مجانا.. جدول حفلات مهرجان «دندرة» الغنائى الأول فى قنا

يتطلق مهرجان «دندرة» الغنائي الأول يوم 27 فبراير المقبل وحتى يوم 3 مارس المقبل، وذلك تحت راعية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار ودار الأوبرا المصرية.من جانبه قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا في تصريحات لـ«الدستور»، إن المهرجان جاء بتكليف من قبل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن يقام في عدة أماكن بقنا، وهي: معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادي، لافتًا إلى أن الدخول يكون مجانًا.وكشف الدكتور مجدي صابر خريطة حفلات المهرجان وجاءت كالتالي:* يوم الافتتاح 27 فبرايريُقام حفل الافتتاح داخل معبد دندرة وتحيي الفاصل الأول فرقة بلاك تيما، ويحيي المطرب مدحت صالح، الفاصل الثاني.* 28 فبرايريُقام الحفل أيضًا داخل معبد دندرة ويحييه كل من فرقة وسط البلد، والمطرب علي الحجار.* 29 فبرايرتنتقل فعاليات المهرجان إلى قصر ثقافة قنا، وحيث تحيي الفاصل الأول المطربة مي فاروق ويرفع الحفل شعار «كلثوميات»، والفاصل الثاني تحييه فرقة الفنون الشعبية.* 1 مارستستمر الفعاليات داخل قصر ثقافة قنا وتحيي الفاصل الأول نسمة عبدالعزيز وفرقتها، والفاصل الثاني تحييه المطربة دينا الوديدي.* 2 مارسوتنتقل الفعاليات إلى جامعة جنوب الوادي ويحيي الحفل المطرب هشام عباس.* 3 مارس «حفل الختام»يُقام حفل الافتتاح على مسرح جامعة جنوب الوادي وتحييه فرقة «مسار إجباري».