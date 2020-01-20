إصابة شخصين في حريق مصنع بويات بالمنوفية

أصيب شخصين بحروق متفرقة بالجسد، إثر وقوع حريق بمصنع للبويات ومواد البناء داخل المنطقة الصناعية الأولى في مركز ومدينة السادات بالمنوفية، نتيجة ماس كهربائي، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى السادات العام.وتلقى اللواء، محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودي نائب مدير الأمن لقطاع السادات يفيد بتلقى شرطة الحماية المدنية بلاغًا بحدوث حريق بمصنع "إ، ب" والذى يعمل بتصنيع البويات ومواد البناء، مؤجر لشركة "ب، إ" للكيماويات، البويات، بسبب ماس كهربائي نتج عنه إصابة عامل ومهندس، حيث اشتعلت النيران في تنك خلط البويات، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى السادات العام.وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالانتقال والفحص وسؤال العمال أفادوا أن السبب الرئيسى باندلاع الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم "489" إداري مركز شرطة السادات وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.