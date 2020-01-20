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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كييف وطهران تتفقان على نقل جميع حطام الطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:28 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
أ.ش.أ
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اتفقت طهران وكييف على نقل جميع قطع حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى أوكرانيا.

وذكر مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الإثنين، أن وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، الذي يزور كييف بهدف بحث حادث الطائرة المنكوبة، التقى اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلن زيلينسكي خلال اللقاء أن إيران عملت بما وعدت به بشأن التحقيق حول أسباب الحادث، وقال في هذا الإطار إنه "تم إنجاز جميع ما تم الحديث عنه مع الرئيس الإيراني".

وجرى خلال الاجتماع بحث مسألة نقل أنظمة تسجيل معلومات الطائرة المنكوبة، وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا لديها القدرة والتكنولوجيا اللازمتين لفك شفرة المعلومات في هذه الأنظمة.

يذكر أن طائرة بوينج "737-800 " تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، كانت قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران، في 8 يناير الجاري، ولقي جميع ركابها مصرعهم.

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