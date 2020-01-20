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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

900 مليون يورو مساعدات للدول التي تعاني من أزمات إنسانية

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:25 م
الإتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي
أ.ش.أ
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أعلن يانيز لينارسيتش، مفوض الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات الإثنين، عن تخصيص 900 مليون يورو، أو ما يعادل 998 مليون دولار، خلال العام الجاري لمساعدة الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية، على أن يكون لأفريقيا النصيب الأكبر منه.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن المفوض الأوروبي أكد، في تصريحات صحفية، أن هناك مسئولية تقع على عاتق أوروبا بالتضامن وتقديم الدعم للدول وقت الحاجة، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذه المساعدات الأوروبية أكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن 400 مليون يورو أو ما يعادل 444 مليون دولار منها، سوف تخصص لدعم برامج التنمية في الدول الأفريقية وحدها.

أضاف "إن نصيب دول الشرق الأوسط من المساعدات الأوروبية المذكورة سيصل إلى 345 مليون يورو أو ما يعادل 383 مليون دولار، على أن يخصص باقي المساعدات (111 مليون يورو) أو ما يعادل 123 مليون دولار لمساعدة دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

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