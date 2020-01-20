مصر تتسلم رئاسة المجموعة الإفريقية لمنظمات الأمم المتحدة

تسلم هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، الإثنين، رئاسة المجموعة الأفريقية لدى منظمات روما الثلاث، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي.جاء ذلك في الاحتفال الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بعد انتهاء فترة رئاسة نيجيريا للمجموعة الأفريقية.وأوضح السفير هشام بدر، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن رئاسة مصر للمجموعة الأفريقية في روما ستقوم بالبناء على النجاحات الكبيرة التي قامت بها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي والمبادرات العديدة التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الرئاسة المصرية للاتحاد لدعم جهود التنمية الشاملة في ربوع القارة الإفريقية لتلبية تطلعات وطموحات الشعوب الإفريقية، وأبدى استعداد مصر للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.وعبر السفير بدر عن الشكر والتقدير لأعضاء المجموعة الأفريقية على ثقتهم واختيارهم لمصر لتولي مسئولية رئاسة المجموعة الأفريقية خلال عام 2020.أضاف أن الرئاسة المصرية للمجموعة الإفريقية ستركز على إسماع الصوت الإفريقي في مختلف المحافل الرسمية داخل منظمة الفاو ومنظمات روما الأخرى، في ضوء الخبرات الكبيرة التي تراكمت لدى مصر خلال رئاستها للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي عن القائمة الإفريقية خلال عام 2019 وحتى الآن، وبما يخدم أولويات ومصالح الدول الإفريقية.ويأتي اختيار مصر لتولي منصب رئاسة المجموعة الإفريقية عن إقليم شمال إفريقيا اعترافًا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وبعثتها الدائمة لدى منظمات روما الثلاث في الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية بشكل خاص والدول النامية بشكل عام في كافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والتغذية ومكافحة الجوع والفقر، وذلك اتصالًا بالرئاسة الحالية لمصر للمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وكذا رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 في روما خلال عام 2018.