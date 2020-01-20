أحمد موسى: «أردوغان بيكدب وخايف من الفضيحة» (فيديو)

قال أحمد موسى إن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية يشعر بالخوف والذعر، ويشعر أن هذه أيامه الأخيرة؛ لأنه كان سببًا في إراقة الدماء في ليبيا.أضاف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السراج باع ليبيا وتحالف مع الإرهابيين والشيطان التركي ما فعله دليل على أنه خائن مثل محمد مرسي والإخوان، ولم يفكر السراج يومًا في الشعب الليبي".وتابع: "السراج اعترف بوصول إرهابيين تابعين لأردوغان من سوريا إلى ليبيا".وأكد أن أردوغان عاد مهزومًا من قمة برلين ونفى إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا: "أردوغان يكذب على الرأي العام التركي والعالمي، ومش عارف يهرب من الفضيحة".