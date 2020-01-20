الباز: مؤتمر برلين صفعة مصرية على «قفا أردوغان»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا بشأن الأزمة الليبية، كان بمثابة صفعة مصرية على قفا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف الباز في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أردوغان فرض نفسه من البداية على المؤتمر، منوها بأن المؤتمر دعيت له مصر والجزائر باعتبرهما دول لها حدود مع ليبيا، أو الدول الكبرى في العالم، فلماذا تحضر تركيا وهي ليس لها أي علاقة بليبيا.وأوضح أن أردوغان علم أن جميع المشاركين في مؤتمر برلين يحملونه مسؤولية الأزمة، ونتائج المؤتمر كانت ضد رغباته لذلك غادر برلين مبكرا.