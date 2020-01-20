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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الخارجية اليمني يبحث مع مسئولة أممية مستجدات الأوضاع في البلاد

الإثنين 20/يناير/2020 - 10:15 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
أ.ش.أ
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بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، مستجدات الأوضاع في اليمن، والتحديات التي تواجهها المنظمات الأممية العاملة هناك، خاصة العراقيل التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي تقوض الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

وتطرق وزير الخارجية اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى الاستهداف الإرهابي الجبان الذي ارتكبته المليشيات الحوثية الذي أسفر عن مقتل أكثر من ١٠٠ شخص وجرح العشرات من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسة وبعض الوحدات الأخرى وهم في دار للعبادة الأمر الذي يمثل انتهاكًا صريحًا لكل الأعراف الدولية والإنسانية.

ودعا الحضرمي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا الاستهداف والعمل الإرهابي، مشيرًا إلى أن الصمت والتجاهل الدولي لمثل هذه الجرائم يشجع المليشيات على مواصلة أعمالها الإرهابية.

من جهتها عبّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن تقديرها لدعم الحكومة الشرعية المتواصل للعمل الإنساني وعمل الأمم المتحدة في اليمن، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بكل جهد للتخفيف والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن.

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