رانيا يوسف: أتمنى أن ينال «دماغ شيطان» إعجاب الجمهور (فيديو)

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها الشديدة بعرض الفيلم السينمائي الجديد دماغ شيطان في دور العرض المصرية.وقالت رانيا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إنها بذلت مجهودًا كبيرًا في العمل مؤكدة، أن أغلب المشاهد كانت صعبة جدا، وخاصة أنه تم تصويرها في مناطق حية.من ناحية أخرى، يعرض حاليًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «الأنسة فرح»، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، ووائل فرج.