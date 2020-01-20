من هو إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تونس الجديد؟

بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل، تكلّيف إلياس فخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة ويلتقيه في غضون هذه اللحظات لتكليفه رسميا.والفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها ''تحيا تونس'' ويحظى بدعم التيار الديمقراطي.والرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.وإلياس الفخاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس متحصّل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريسعمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 التحق بـ"كورتريل" المتخصص في قطع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011 انخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.تولى حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس 2013، وقع تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019.