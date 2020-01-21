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محمد العسيري
الثلاثاء 21 يناير 2020 الموافق 26 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 21 يناير 2020

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:16 ص
برج العذراء
برج العذراء
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020 على النحو التالي:

مهنيًا: المصاعب المادية التي كانت تقلقك في السابق في طريقها إلى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل.

عاطفيًا: لا تهمل الشريك بأيّ شكل من الأشكال، فهو يكون الداعم الأول لك مهما تبدلت الظروف.

صحيًا: لا تنفذ كل ما يقوله الآخرون عن فائدة هذا النوع من الرياضة أو ذاك، استشر أخصائيًا يصف لك النوع الملائم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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