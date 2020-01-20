فرنسا تعتقل 7 للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية، الاثنين، 7 رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا، ويستعدون للتوجه لمناطق النزاع في العراق وسوريا، كما ذكرت مصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة.كان عدد من الرجال على قائمة الاشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا بسبب علاقاتهم بجماعات إرهابية، بحسب أحد المصادر.وستتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار إلى الشرق الأوسط.وفرنسا في حالة تأهب منذ بدأت موجة الهجمات الإرهابية في عام 2015 وأدت الى مقتل أكثر من 250 شخصا.وغادر عشرات الفرنسيين بلادهم للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق قبل هزيمة التنظيم.ودعا زعماء دعاش الإرهابية اتباعهم في فرنسا إلى شن هجمات في بلدانهم لاستهداف قوات الأمن، وقال مسئولون إن التهديدات بوقوع هجمات اخرى بوحي من داعش لا تزال ماثلة بشدة.