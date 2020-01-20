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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«النضال الجنسي للإخوان».. فضيحة الزواج العرفي في قناة الشرق

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:30 م
عزام التيممي
عزام التيممي
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن فضائح الزواج العرفي داخل قناة الشرق القطرية بين قيادات القناة والمذيعات والعاملات بها، وكيف يتم استغلالهن جنسيا.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن القيادي الإخواني عزام التميمي، المسئول عن إدارة ملف الإعلام الإخواني تزوج عرفيا من سيدة تدعى فيروز حليم، موضحا أنه منذ فترة ظهرت فيروز حليم على قناة الشرق كمذيعة، وهي لم تؤهل للظهور على الهواء.

وأضاف أن العاملين بقناة الشرق تعجبوا من ظهور فيروز حليم وتسليط الضوء عليها، وعندما كثرت التساؤلات حولها اضطر عزام التميمي لإعلان زواجه منها بعد أن كان عرفيا، وكان تقيم معه في أحد فنادق تركيا.

وواصل أن أيمن نور سبق عزام التميمي، في الزواج عرفيا من دعاء حسن، وأفرد لها مساحة خاصة لتقديم برنامج على قناة الشرق، رغم أنها لا تحظى بأي قبول.
وتابع أن المعلومات المتداولة من داخل القناة تقول إن الأجير معتز مطر تزوج 6 مرات عرفيا من المذيعات والعاملات بقناة الشرق، وابتزهم جنسيا مستغلًا حاجاتهم للمال.

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