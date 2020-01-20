المغرب يحتضن تدريبًا لـ«الناتو» نوفمبر المقبل

أعلنت القوات المسلحة المغربية، الإثنين، عن احتضان المغرب لتدريب حلف شمال الاطلسي "ناتو" "ريجيكس20" في شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة ما يناهز ثلاثين ممثلا للبلدان الشريكة للحلف بهدف تحسين قابلية العمل المشترك في مجالات التخطيط العملياتي.وجاء الإعلان في أعقاب لقاء جمع اليوم، بمقر القيادة العامة للجيش المغربي في العاصمة المغربية الرباط، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية عبدالفتاح الوراق والجنرال دوكور دارمي هانس-ويرنير فييرمان المدير العام للقيادة العامة العسكرية الدولية لحلف شمال الاطلسي "الناتو".وأوضح بيان للجيش المغربي: أن مباحثات الطرفين تناولت التعاون العسكري بين الطرفين الذي يشمل الاجتماعات والزيارات من مستوى عال والدورات التدريبية وتبادل الزيارات وتوقفات المجموعات البحرية؛ للحلف والمشاركة في مختلف التداريب.ويجمع المغرب بالحلف منذ انطلاق الحوار المتوسطي سنة 1994، تعاون عسكري في إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردي اللذين صادق عليهما مجلس الحلف عامي 2010 و2013 بهدف تكوين الأطر العسكرية وتبادل الخبرات وتقوية القدرات وقابلية العمل المشترك في مجال الدفاع.ويمثل المغرب، ضابط اتصال عسكري دائم لدى الحلف، انضم 2016 إلى منصة العمل المشترك للحلف، ثم عزز علاقته مع الحلف بتوقيع اتفاقية الأمن الإلكتروني عام 2017.