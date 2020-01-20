باسم سمرة يصل العرض الخاص لـ«دماغ شيطان» (صور)

وصل الفنان باسم سمرة إلى العرض الخاص لفيلمه السينمائي الجديد "دماغ شيطان" الذي يقام داخل أحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع وسط حضور فنانين وإعلاميين وصحفيين، فيما قام بالتقاط عدد من الصور مع الفنانة رانيا يوسف التي حضرت العرض بصحبة ابنتها."دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري ونادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.من ناحية أخرى، يشارك باسم سمرة في فيلمي "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، وفيلم "صندوق الدنيا" مع رانيا يوسف.