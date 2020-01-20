25 عنوانًا من روائع المسرح العربي عن قصور الثقافة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة 14 عملًا من روائع المسرح العالمي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.كانت الهيئة قد أصدرت 11 عملًا سابقًا ليكتمل من السلسلة عدد 25 عملًا.أما العام الماضي فقد صدر من السلسلة عدد 25 عنوانا، وبذلك يكون قد صدر منها 50 عملا، وهي السلسلة التى قدمها وزير الثقافة السابق ثروت عكاشة عام 1959.أما عن العناوين الجديدة فهي:37 - بعد السقوط تأليف: أرثر ميلر ترجمة: علي شلش38 - كاليجولا تأليف: ألبير كامي ترجمة: رمسيس يونان.39 - الإنسان والسلاح تأليف: برنارد شو ترجمة: د.فؤاد دوارة.40 - الذباب تأليف: جان بول سارتر ترجمة: د.محمد القصاص.41 - الغربان تأليف: هنري بيك ترجمة: د.محمد القصاص.42 - سبع مسرحيات تأليف: يوجين أونيل ترجمة: د.نعيم عطية.43 - جسر أرتا تأليف: جورج ثيوتوكا ترجمة: د.نعيم عطية.44 - زواج فيجارو تأليف: بومارشيه ترجمة: فتوح نشاطي.45 - اسخيليوس ترجمة: د.إبراهيم سكر.46 - مروحة ليدي وندرمير تأليف: أوسكار وايلد ترجمة: عباس يونس.47 - عدو البشر تأليف: موليير ترجمة: د.محمد غنيمي هلال.48 - سوء التفاهم تأليف: ألبير كامي ترجمة: د.سامية أسعد.49 - الجوع والعطش تأليف: أوجين يونيسكو ترجمة: د.سامية أسعد.50 رجل الله تأليف: جابرييل مارسيل ترجمة: د.فؤاد كامل.ومن قبل 11 عنوانا هم:26 - جون جالزورذي (اللعبة الغادرة) ترجمة وتقديم شوقي السكري.27 - موليير (المنافق أو طرطوف) ترجمة فايزة هيكل ومحمد عبد الحليم.28 - خاثينتو بيناينتي (الحب الحرام أو المدنسة) ترجمة عطية هيكل.29 - بيتر فايس ( مارا صاد) ترجمة يسري خميس.30 - جان جيرودو (انترمتزو أو بين بين) ترجمة حمادة إبراهيم.31 - سومرست موم (جزاء خدماتهم) ترجمة عزيز متري عبد الملك.32 - تنيسي وليامز (قطة فوق سطح صفيح ساخن) ترجمة محمد سمير عبد الحميد.33 - تنيسي وليامز (هبوط أورفيوس) ترجمة محمد سمير عبد الحميد.34 - تنيسي وليامز (عربة اسمها الرغبة) ترجمة عزيز متري عبد الملك.35 - سومرست موم (الدائرة) ترجمة عزيز متري عبد الملك.36 - جوزيف أوكونور (القيثارة الحديدية) ترجمة عزيز متري عبد الملك